Песков сравнил санкции США против СП-2 с рейдерской атакой

https://static.news.ru/photo/adc9a6be-4839-11eb-aa04-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Американские санкции в отношении «Северного потока — 2» — это неприкрытая рейдерская атака, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Давайте возьмём «Газпром», который работает вместе со своими европейскими партнёрами над «Северным потоком — 2». Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против «Северного потока — 2». А как это ещё назвать? — сказал политик в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что санкции не остановят работу над российско-германским проектом.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Не так давно стало известно, что расширенные санкции в отношении газопровода вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Как ранее передавал NEWS.ru, лучшим ответом на западное противодействие реализации «Северного потока — 2» станет завершение проекта, заявил Дмитрий Песков.