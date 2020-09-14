Песков сообщил, сколько могут продлиться переговоры Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/169d4b04-f674-11ea-9d30-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи 14 сентября. Начало встречи запланировано на 14:00. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сообщил, сколько могут продлиться переговоры двух глав государств.

Сколько потребуется. Переговоры пока не начались, — цитирует ответ Пескова ТАСС.

В пресс-службе президента Белоруссии ранее сообщалось, что лидеры проведут встречу в формате «один на один». В процессе разговора президенты обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, союзные отношения, международные проблемы и не только.

Для Лукашенко эти переговоры пройдут в рамках первого зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как передавал NEWS.ru, Bloomberg узнал о позиции российского лидера накануне предстоящих переговоров с белорусским президентом.