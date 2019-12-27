Президент России Владимир Путин утром в День спасателя (27 декабря) встретился с главой МЧС Евгением Зиничевым, поздравил его и весь личный состав с праздником. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь. Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объёме, — сказал Путин.
Зиничев в свою очередь рассказал президенту об итогах работы ведомства в 2019 году.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин провёл встречу с российскими бизнесменами. Она проходила в Александровском зале Кремля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен