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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат «Большой восьмёрки». «Двадцатку», а также объединения БРИКС и ШОС, в которых участвует Россия, глава МИДа назвал «важными опорами более справедливой и демократичной многополярной архитектуры мироустройства».

Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. В ходе моего визита в США этот вопрос не обсуждался и в российско-американской повестке сейчас не фигурирует, — заявил...