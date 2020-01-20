Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что структура и состав нового правительства будут представлены президенту в сроки, предусмотренные Конституцией.
По его словам, Кремль бы сообщил, если бы «такой доклад состоялся».
Срок ещё не истёк, — заявил он.
Песков отметил, что в течение конституционного срока должны быть представлены структура нового правительства, а также кандидатуры тех, кто может войти в новый кабинет министров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой правительства под его руководством, несмотря на принятие ряда болезненных решений и оставшиеся нерешёнными вопросы.
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