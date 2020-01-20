https://static.news.ru/photo/6096d1b4-3b79-11ea-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что структура и состав нового правительства будут представлены президенту в сроки, предусмотренные Конституцией.

По его словам, Кремль бы сообщил, если бы «такой доклад состоялся».

Срок ещё не истёк, — заявил он.

Песков отметил, что в течение конституционного срока должны быть представлены структура нового правительства, а также кандидатуры тех, кто может войти в новый кабинет министров.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой правительства под его руководством, несмотря на принятие ряда болезненных решений и оставшиеся нерешёнными вопросы.