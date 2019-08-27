Летом 2019 года у президента Владимира Путина не было отпуска, он совмещал личное время с рабочими мероприятиями. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как такового отпуска у президента не было, — цитирует Пескова
Life.ru.
Пресс-секретарь Путина не исключил, что его руководитель устроит себе пару дней отдыха в ближайшее время.
Как писал News.ru, ранее Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. Это произошло в ходе посещения авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.