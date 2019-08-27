https://static.news.ru/photo/2d450a0c-c8d7-11e9-a44e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Летом 2019 года у президента Владимира Путина не было отпуска, он совмещал личное время с рабочими мероприятиями. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как такового отпуска у президента не было, — цитирует Пескова Life.ru .

Пресс-секретарь Путина не исключил, что его руководитель устроит себе пару дней отдыха в ближайшее время.

Как писал News.ru, ранее Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым. Это произошло в ходе посещения авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.