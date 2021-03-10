Песков сообщил о сдвиге даты послания Путина Федеральному Собранию

https://static.news.ru/photo/3424155a-818d-11eb-8bd3-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию до сих пор не определена, при этом она сдвигается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока нет даже ориентировочно. Дата, как видите, сдвигается вправо. Точную дату назвать пока не могу, — сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ неоднократно назывались возможные даты обращения Путина к парламенту. Однако каждый раз числа менялись, а официального подтверждения даты со стороны Кремля до сих пор не последовало.

Впрочем, Песков, не уточняя сроки, называл одну из тем повестки послания. По его словам, российский лидер намерен затронуть тему бедности в стране и борьбы с ней. Пресс-секретарь президента подчёркивал, что эта тема является абсолютным приоритетом для властей.

Песков признал, что далеко не все действия в этом направлении оказываются эффективным, работе порой мешают множественные факторы. Но он пообещал, что никто не будет отступать от этой задачи и работа будет продолжаться.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Песков также прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным лично в случае срыва саммита «нормандской четвёрки» — Зеленский заявлял о готовности к этому. Как считает Песков, лучшей подготовкой встречи президентов России и Украины могло бы стать выполнение Киевом в полном объёме всех договорённостей по Донбассу.