https://static.news.ru/photo/61972684-1cc2-11ea-961f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

В настоящее время на территории Европы скрывается множество лиц, которые причастны к терактам в России. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сказал представитель Кремля, эти люди также причастны и к организации террористических актов, и к убийствам, произошедшим «во время кровавых событий на Кавказе». Песков отметил, что преступники в европейских государствах получают вид на жительство, гражданство и, скрываясь, живут среди обычных людей.

По словам пресс-секретаря президента, с именами причастных к терактам граждан существуют списки, которые, как правило, не публикуются.

По многим из них ведутся следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации, — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

В Берлине 23 августа был убит Зелимхан Кангошвили. Он являлся лицом, причастным к терактам в московском метро.

Подозреваемый в совершении убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили россиянин ради собственной безопасности был переведён из следственного изолятора в берлинском районе Моабит в крыло строгого режима тюрьмы Тегель. Следователи Госуправления уголовной полиции ФРГ пришли к выводу, что гражданину России угрожает опасность.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела заявил о причастности Хангошвили к терактам в московском метро. Российский лидер подчеркнул, что Москва неоднократно просила выдать предполагаемого организатора терактов, однако понимания по этому вопросу найдено не было.