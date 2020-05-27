Мишустин приказал проанализировать эффективность работы институтов развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поручение в правительство о необходимости анализа эффективности работы институтов развития.
Что касается институтов развития, сейчас есть поручение председателя правительства проанализировать эффективность работы всех институтов развития, — сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
По его словам, на данный момент есть масса вопросов по институтам развития, которые находятся в сфере взаимодействия с министерством. В основном они касаются денежных средств, передаёт РИА Новости.
Да, может быть, это инструмент, который в полной мере не работает и не всегда совершенный, но это не повод говорить о том, что институты развития нам не нужны, — подчеркнул он.
NEWS.ru сообщал ранее, что Мишустин отчитался о дополнительных выплатах медицинским работникам за апрель 2020 года.
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