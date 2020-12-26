Песков сообщил о будущих зарубежных контактах Путина

https://static.news.ru/photo/4b062912-4816-11eb-a2ac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

У президента РФ Владимира Путина в ближайшее время запланированы контакты с зарубежными лидерами, заграничные же поездки организовывать из-за коронавирусных ограничений пока тяжело, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Контакты с зарубежными лидерами будут, причём будут скоро. Зарубежные поездки... Сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело, — рассказал РИА Новости Песков.

Как писал NEWS.ru, на Рождество Владимир Путин планирует посетить один из российских регионов, рассказал ранее Песков. В рождественскую ночь президент традиционно присутствует на богослужении в храме какого-либо региона. К примеру, в прошлый и позапрошлый раз он был на службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Песков также отметил, что поездок главы государства перед Новым годом не запланировано.

Уровень одобрения россиянами деятельности Владимира Путина в течение 2020 года находился в диапазоне 61–65%. Об этом заявил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров. При этом, по словам главы ВЦИОМа, важнейшим аспектом поддержки президента остаётся уровень одобрения внешней политики. По этому пункту у Путина 71%. Одобряют внутреннюю политику примерно половина опрошенных — 50–52%. При этом, по словам Фёдорова, две трети россиян считают, что действующий президент способен обеспечить стабильность в стране, и 72% уверенны, что Путин лучше всех подходит на роль главы государства.