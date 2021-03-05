Песков сообщил, что Путин станет больше общаться очно

https://static.news.ru/photo/422aabca-7d9e-11eb-9a2c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество очных мероприятий в графике президента РФ Владимира Путина будет постепенно увеличиваться, но с соблюдением всех мер безопасности, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Количество таких мероприятий увеличивается и будет дальше увеличиваться, но постепенно, с учётом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, и, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что сотрудники администрации президента ещё не прорабатывали вопрос очного формата общения Владимира Путина с журналистами на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Администрация пока не рассматривала вопрос о введении для сотрудников СМИ платы за сдачу тестов на COVID-19 перед встречами с президентом, отметил Песков.

Представители прессы стали реже присутствовать на встречах с Путиным после начала пандемии. Большинство соответствующих мероприятий проходит в формате онлайн. В частности, таким образом в 2020 году провели ежегодную пресс-конференцию президента. В наступившем году, как ожидается, глава государства традиционно обратится с посланием к Федеральному собранию. Формат данного мероприятия пока не утверждён. Относительно общения национального лидера с журналистами Песков сказал, что в Кремле детали режима очной работы СМИ пока не прорабатывались.