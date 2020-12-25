Песков сообщил, что Кремль не получил ответа на запрос по Навальному

https://static.news.ru/photo/7a918646-469e-11eb-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль до сих пор не получил официального ответа от западных коллег на запрос по поводу ситуации с отравлением Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация в медицинском журнале The Lancet таким ответом не является.

Информация, которую Кремль запрашивал по официальным каналам, в публичном доступе отсутствует. Её по-прежнему мы не получили, в этом плане ничего не изменилось, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля отметил, что в администрации президента со статьёй из журнала The Lancet не ознакомились, так как «медицинские издания» не читают. Также Песков заявил, что не видит необходимости делать запрос российским медикам с тем, чтобы они проанализировали эту статью.

Как писал NEWS.ru, немецкая клиника Charité 23 декабря опубликовала в журнале The Lancet отчёт о клиническом случае российского оппозиционного политика Алексея Навального. Медицинские специалисты из ФРГ в документе повторили утверждение об обнаружении врачами бундесвера в анализах блогера отравляющего вещества группы «Новичок».

В пресс-релизе, который представители клиники назвали «восьмым и заключительным», описан основной ход событий в рамках инцидента с Навальным. Немецкие эксперты напомнили, что оппозиционера доставили к ним 22 августа, несколько дней спустя у него выявили тяжёлое отравление ингибиторами холинэстеразы. После этого правительство Германии сделало заявление о результатах исследования лаборатории бундесвера. Специалисты по результатам проведённой работы сообщили, что Навального отравили веществом группы «Новичок». Позднее этот результат подтвердили в ОЗХО.

02 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.