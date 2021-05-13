Песков нашёл слова Байдена о борьбе с киберпреступностью позитивными

https://static.news.ru/photo/a80c7b44-b417-11eb-b495-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: T.J. Kirkpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление президента США Джо Байдена о разработке единых правил в борьбе с киберпреступностью является позитивным сигналом для Кремля. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, именно такой подход предлагался раньше российским лидером. Владимир Путин первым инициировал сотрудничество в данной сфере и выработку единых правил.

Это уже достаточно давняя российская инициатива. Она, к сожалению, в тот момент не получала взаимности от американской стороны. <...> Сейчас мы видим определённое проявление взаимности. Это позитивный сигнал, — отметил пресс-секретарь.

В четверг, 13 мая, в ходе выступления, посвящённого кибервзлому компании Colonial Pipeline, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон стремится к международным стандартам по борьбе с киберпреступностью, данный вопрос он намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным.

Я предполагаю, что это будет одна из тем, которую я обсужу с президентом Путиным, — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Предполагается, что подписанный указ повысит кибербезопасность всей страны.