https://static.news.ru/photo/affd6ad4-5496-11ea-9f0e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин находится лишь в начале своего президентского срока, несмотря на то, что политологи всё время его куда-то «уходят».

Всё время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы всё время «уходите» Путина? Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации в начале президентского электорального срока, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также сообщил, что планов у Путина — «громадьё», работы много и проблем много.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Центра политической конъюнктуры проанализировали риски и страхи россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента. В их опросе приняли участие жители Москвы, Перми, Волгограда и Иркутска. Наиболее выраженным страхом россияне назвали обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности. Многие респонденты не видят преемника Путина, семьи с детьми испугались отмены пособий, а кто-то предсказал обострение межнациональных конфликтов. Среди рисков средней выраженности — рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США. К периферийным страхам авторы исследования отнесли ухудшение экономической ситуации в стране и снижение её обороноспособности.