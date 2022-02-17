Песков: ситуация у границ России может воспламениться в любой момент

В Кремле видели сообщения, приходящие из Донбасса, там нагнетается обстановка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. По его словам, ситуация у российских границ может в любой момент «воспламениться». Накануне Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о существенном обострении обстановки на линии соприкосновения и попытках эскалации конфликта со стороны украинских военных.

Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идёт о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация, — сказал Песков.

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ЛНР заявили, что на Донбассе существенно обострилась обстановка на линии боевого соприкосновения с Вооружёнными силами Украины. По данным ведомства, украинские военные по прямому указанию своего руководства предпринимают попытки эскалации конфликта.

В свою очередь, в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что власти Украины, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводят подготовку к эвакуации из Киева во Львов офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств.