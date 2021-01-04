Песков считает Telegram-каналы «дешёвыми сливными бачками»

https://static.news.ru/photo/c79e79c4-4f42-11eb-bb98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву объяснил, почему информация в Telegram-каналах не интересует людей в Кремле.

Telegram-каналы в большинстве — это платные «дешёвые сливные бачки», — подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле «этого даже не читают».

Многие действительно увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой в нашей стране, ведь особо нигде в англоязычном мире это не пошло. Как мы любили в Советском Союзе рассказывать шёпотом друг другу сплетни и политические анекдоты, теперь то же самое можно делать в Telegram-каналах. Серьёзные люди в башнях не воспринимают это как привет, — рассказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков опроверг «войну» между различными управлениями в администрации президента. По его словам, существуют лишь жаркие споры того, что нужно делать и какие элементы предлагать российскому лидеру Владимиру Путину. Такие споры не являются «войной башен», это является преувеличением.

Также Песков признался, что в его карьере были моменты, когда он сталкивался с жёсткой критикой со стороны Владимира Путина. Соловьёв спросил у пресс-секретаря президента, был ли он когда-либо на грани увольнения из администрации президента из-за своих высказываний. На это Песков ответил, что сталкивался с жёсткой критикой со стороны Путина, после которой «сразу жить не хочется», писал NEWS.ru.