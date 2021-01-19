Песков считает полной ерундой утверждения, что Путин «боится Навального»

https://static.news.ru/photo/d9478cc0-5a45-11eb-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной ерундой сообщения, что российский лидер Владимир Путин «боится» оппозиционера Алексея Навального, поэтому его сразу же задержали по возвращении в Россию.

Это, конечно же, полная ерунда. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии [к Навальному], были нарушены определённые правила, — заявил Песков на пресс-конференции.

Представитель Кремля пояснил, что претензии к Навальному как к российскому гражданину связаны с невыполнением законных правил, это не имеет никакого отношения к президенту России.

Песков заявил, что в России за последние три года около 18 тысяч раз нарушались правила условного срока и все 18 тысяч раз принимались определённые меры.

Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится — это абсолютная ерунда, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также заявил, что власть не опасается массовых протестов из-за ареста Навального, тем не менее призывы к организации акций в Кремле считают чем-то тревожным. Песков подчеркнул, что ситуация вокруг Навального и соблюдения его прав в рамках суда не требует особого внимания со стороны Владимира Путина.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. В аэропорту он был задержан. На следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

У Навального есть две условные судимости: за растрату более 16 млн рублей по делу «Кировлеса» и за хищение свыше 30 млн рублей по делу «Ив Роше». Оппозиционер не считает себя виновным, называя преследование политически мотивированным.

Как писал NEWS.ru, сторонники Навального не смогут устраивать акции протеста на территории Москвы из-за пандемии.