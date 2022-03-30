Песков: сближение России и Китая — результат многолетней работы

Сближение РФ и Китая — это не следствие событий последнего времени, а длительная работа по развитию отношений двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что нынешний «багаж» взаимоотношений нарабатывался несколько десятилетий и находится на очень высоком уровне.

Это не вопрос последних недель или месяцев. Это позитивный двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия видит в Китае партнёра и союзника, поддерживая дальнейшее развитие отношений, которые он описывает как «стратегическое привилегированное партнерство».

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД России, что российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела. По его словам, два государства развивают дружеские отношения между собой, основываясь на принципах неприсоединения к блокам и не имея направления против какой-либо третьей стороны.