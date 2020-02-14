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Если украинские власти построят для кого-то город мечты, то это можно только приветствовать. Но пока выбор в сторону мечты крымчане сделали во время референдума в 2014 году, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал предложение главы Украины Владимира Зеленского возвести в Херсонской области «город-сад» для переселенцев из Крыма. Среди них — 500 семей крымских татар, пишет ТАСС.

Киев заявил, что соответствующая договорённость существует с турецким коллегой Зеленского — Реджепом Эрдоганом.

Депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет считает, что Украина опоздала с инициативой строительства «города-сада» в субъекте, поскольку он уже превратился в процветающий регион.

По его словам, в регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже с космоса». От этого и идут «различные фантастические проекты», придумываемые Киевом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала. Дипломат считает, что всему виной «оранжевая чушь», на которую «купился народ». Захарова заявила, что во время «оранжевой революции» 2003 года украинцы пошли за слоганами и плакатами людей в вышиванках, «которые выдают себя за украинцев, никогда ими не являясь».