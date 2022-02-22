Песков: Россия ответит на новые санкции ЕС, когда изучит их содержание

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве нужно понять, какие именно санкции в отношении неё принимает Евросоюз. После этого можно будет принимать ответные меры, отметил он в беседе с ТАСС.

Сначала нужно понять, о чём идёт речь, — пояснил Песков.

О санкциях Евросоюза 22 февраля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ЕС единогласно одобрил новый пакет санкций против Москвы. Он принят в ответ на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики. О признании суверенитета ДНР и ЛНР объявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не попал в список санкций Евросоюза, принятый 22 февраля. Об этом рассказал Жозеп Боррель. Он также заявил, что ЕС постарается с помощью дипломатических усилий «вернуть Россию за стол переговоров».