https://static.news.ru/photo/c7d95fee-e03f-11e9-a3c0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия не встретила понимания доводов, изложенных в послании президента Владимира Путина к мировым лидерам по поводу ДРСМД. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в письме глава государства призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружений, чтобы не допустить роста напряжённости и дестабилизации обстановки в регионе.

Но в то же время пока и понимания мы не встретили, — резюмировал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва обвиняет Вашингтон в нарушении ДРСМД, сама Россия соблюдает дух и букву документа, передаёт ТАСС .

Ранее в НАТО заявили, что предложение Москвы ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах мира ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «нереально» из-за российской ракеты 9М729. Об этом сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, писал News.ru.