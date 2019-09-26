Россия не встретила понимания доводов, изложенных в послании президента Владимира Путина к мировым лидерам по поводу ДРСМД. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в письме глава государства призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружений, чтобы не допустить роста напряжённости и дестабилизации обстановки в регионе.
Но в то же время пока и понимания мы не встретили, — резюмировал представитель Кремля.
Песков добавил, что Москва обвиняет Вашингтон в нарушении ДРСМД, сама Россия соблюдает дух и букву документа, передаёт
Ранее в НАТО заявили, что предложение Москвы ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах мира ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «нереально» из-за российской ракеты 9М729. Об этом сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, писал News.ru.