Песков: Россия не приемлет вмешательства в свои дела

https://static.news.ru/photo/8a06e75a-8d53-11eb-a3ec-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия категорически против вмешательства в её внутренние дела и сама никогда не поступает подобным образом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова советника главы Минобороны РФ Андрея Ильницкого о развязывании Западом ментальной войны против России.

Вы знаете, что Россия никогда не приемлела вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит, — цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Он отметил, что Россия ценит культурные обмены, но против навязывания ценностей, которые противоречат её законам. При этом добавил, что «такое тоже имеет место». Уточнять, какие именно ценности имеются в виду, Песков не стал.

Как писал NEWS.ru, по словам Ильницкого, вероятность военного конфликта между Россией и странами Запада во главе с США в ближайшее десятилетие исключена. РФ способна нанести им значительный ущерб ядерным оружием, поэтому против неё ведётся иная война. Она нацелена на уничтожение самосознания, изменение ментальной основы общества. Последствия её могут проявиться через поколение.