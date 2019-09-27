Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о планах Кремля по воссозданию Советского Союза.
По его словам, у РФ нет таких намерений, передаёт
Он также подчеркнул, что Москва и Тбилиси не обсуждают нейтралитет Грузии по отношению к Европейскому союзу и НАТО.
Как писал News.ru, Саакашвили выразил мнение, что президент России Владимир Путин взял курс на восстановление СССР. Он обвинил нынешние власти страны в сговоре против сохранения государственности. Он предположил, что под давлением Российской Федерации ранее возглавляемая им страна может отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз.