https://static.news.ru/photo/f64034da-e151-11e9-abf5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о планах Кремля по воссозданию Советского Союза.

По его словам, у РФ нет таких намерений, передаёт РИА Новости .

Он также подчеркнул, что Москва и Тбилиси не обсуждают нейтралитет Грузии по отношению к Европейскому союзу и НАТО.

Как писал News.ru, Саакашвили выразил мнение, что президент России Владимир Путин взял курс на восстановление СССР. Он обвинил нынешние власти страны в сговоре против сохранения государственности. Он предположил, что под давлением Российской Федерации ранее возглавляемая им страна может отказаться от курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз.