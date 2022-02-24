Песков: Россия не может оказаться за железным занавесом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такую страну, как Россия, невозможно закрыть железным занавесом. Так он прокомментировал ситуацию в мире после начала Москвой военной спецоперации в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут оказаться проблемы с целым рядом государств. Так или иначе у нас с этими государствами возникали проблемы и без этого, и до этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно, — сказал он.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении Москвы.