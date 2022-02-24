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Песков: Россия не может оказаться за железным занавесом

14:27, 24 февраля 2022
Песков: Россия не может оказаться за железным занавесом Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такую страну, как Россия, невозможно закрыть железным занавесом. Так он прокомментировал ситуацию в мире после начала Москвой военной спецоперации в Донбассе, сообщает РИА Новости. 

Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут оказаться проблемы с целым рядом государств. Так или иначе у нас с этими государствами возникали проблемы и без этого, и до этого. Но такую страну, как Россия, закрыть железным занавесом просто невозможно, — сказал он.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении Москвы. 

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