Песков: Россия не будет обсуждать размещение своих ракет в Калининграде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье,16 января, в интервью телеканалу CNN заявил, что Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет и иного вооружения на территории Калининграда. Он подчеркнул, что ни одна страна не будет мириться с указаниями того, что ей делать, на её же территории.

Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория, — подчеркнул он.

Песков давал интервью на английском языке.

При всём уважении мы никогда не будем мириться с какими-либо требованиями в плане того, что нам делать на нашей территории. Ни одна страна не будет с этим мириться, — заявил пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что российская сторона ещё не знает, каков будет исход переговоров с США и НАТО по вопросу европейской безопасности. При этом он отметил, что некое понимание между участниками переговоров есть.

Ранее Песков заявил, что в отношениях между Россией и США, и НАТО есть «некоторое понимание», но при этом в целом стороны находятся на «совершенно разных треках». Он также отметил, что подобная ситуация, по его словам, вызывает беспокойство.