Песков: Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом

Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Так он ответил на вопрос о введённых в отношении страны санкциях западных стран.

Мы можем, — сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли РФ «сдюжить» со странами Запада, если это в своё время не получилось у СССР.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её словам, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны, рестрикции, уже принятые в отношении Москвы, успели набрать силу. Политик уверена, что они «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что объективных причин для объявления S&P «выборочного дефолта» в России нет. Он напомнил слова министра финансов Антона Силуанова о том, что Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой были взяты кредиты.