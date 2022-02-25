Песков: Россия готовилась к санкциям заблаговременно
Сергей Попов
Сергей Попов
15:50, 26 февраля 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Новые санкции Запада серьёзные, но в основе своей прогнозируемые. России готовилась к ним заблаговременно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Санкции весьма серьёзные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьёзно и заблаговременно к ним готовились, — сказал пресс-секретарь президента России.