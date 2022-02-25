Песков: Россия готовилась к санкциям заблаговременно

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новые антироссийские санкции поводом для пересмотра отношений и договоров со странами Запада. В том числе и для отказа от дальнейшего диалога по стратегической безопасности, написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности, — отметил Медведев. По...