Песков: Россия должна быть готова к самостоятельности

https://static.news.ru/photo/e5564d90-6d18-11eb-9efb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Россия столкнётся с рестрикциями со стороны Европейского союза, она должна быть готова к самостоятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конечно, если мы столкнёмся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам, — сказал он.

По его словам, речь идёт о том, что российская сторона должна быть готова к каким-либо рестрикциям и ограничениям, быть самодостаточной и обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях. Кроме того, необходимо быть готовыми к тому, чтобы национальной инфраструктурой заменить всё то, чего страну могут лишить.

Ну это на случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Европейским союзом. Также он предположил причину возможного введения Евросоюзом новых санкций в отношении России.

Ранее официальный представитель европейской дипломатической службы Петер Стано сообщил, что ЕС готовится ввести новые санкции против России. По его словам, соответствующая работа идёт, но носит конфиденциальный характер.

России новыми санкциями пригрозил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европейские СМИ связывают это с его попыткой реабилитироваться после поездки в Москву, за которую его раскритиковали в Европарламенте — в прессе его официальный визит в российскую столицу назвали «унижением». Боррель после возвращения из Москвы опубликовал в соцсетях гневный пост, в котором заявил, что «Россия и ЕС отдаляются друг от друга», а затем допустил возможность введения санкций.