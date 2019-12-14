https://static.news.ru/photo/e125e532-1ea4-11ea-b126-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» о стабильности России.

По словам государственного деятеля, Россия демонстрирует стабильность, в то время как в мире происходят различные трансформации. Также Песков считает, что страна стала сильнее в 2019 году.

Да. Я в этом не сомневаюсь, — цитирует ТАСС Пескова.

Изменения коснулись очень многих сфер жизни, среди которых дипломатия, международное право, межгосударственные отношения и правила поведения государств, подчёркивает политик.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что ему ничего неизвестно о планах по внесению изменений в конституцию РФ. Также пресс-секретарь президента прокомментировал высказывания «о беспределе в стране» журналиста Юрия Дудя.