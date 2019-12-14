Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» о стабильности России.
По словам государственного деятеля, Россия демонстрирует стабильность, в то время как в мире происходят различные трансформации. Также Песков считает, что страна стала сильнее в 2019 году.
Да. Я в этом не сомневаюсь, —
цитируетТАСС Пескова.
Изменения коснулись очень многих сфер жизни, среди которых дипломатия, международное право, межгосударственные отношения и правила поведения государств, подчёркивает политик.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что ему ничего неизвестно о планах по внесению изменений в конституцию РФ. Также пресс-секретарь президента прокомментировал высказывания «о беспределе в стране» журналиста Юрия Дудя.
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