Песков: РФ против конкуренции вакцин от коронавируса в мире

https://static.news.ru/photo/fe3e77c6-863e-11eb-a953-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выступает против конкуренции вакцин от коронавируса в мире. Он подчеркнул, что власти страны негативно относятся к попыткам политизировать вопросы распространения препаратов.

По словам представителя Кремля, зарубежные государства прикладывают значительные усилия, чтобы заставить разные страны отказаться от российских вакцин.

Так создатели препарата «Спутник V» из центра Гамалеи обратили внимание, что в докладе американского депздрава сказано, что США убеждали правительство Бразилии отказаться от закупок российской вакцины. В документе, в частности, сказано, что власти США укрепляли дипломатические и гуманитарные связи со странами Северной и Южной Америки, чтобы «не допустить усиления там позиции России».

Тем не менее зачастую попытки «увещевания» оказываются провальными даже в отношении других производителей препаратов, особенно со стороны США. Как писал NEWS.ru, в индийских фармкомпаниях, занимающихся производством препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, заявили, что контроль США над экспортом медицинских препаратов ставит под угрозу производство вакцин против коронавирусной инфекции.

Что касается российских вакцин, то, как показывают последние данные, они пользуются успехом. К примеру, глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс, находящийся в Москве с двухдневным рабочим визитом, рассказал о наличии в Европе запроса на «Спутник V». По его словам, ЕС рассматривает возможность закупки препарата.