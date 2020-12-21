Песков: РФ отрицает причастность к кибератакам на американские организации

https://static.news.ru/photo/651c3144-436f-11eb-a690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия решительно отрицает любые обвинения в причастности к хакерским атакам на американские компании и госучреждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что любые обвинения в адрес РФ в связи с кибератаками являются голословными и продолжают политику отдельных стран, нацеленных на русофобию.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны, писал NEWS.ru.