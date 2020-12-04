Песков: РФ не вмешивается в политическую борьбу в Молдавии

https://static.news.ru/photo/0e3dc7dc-361f-11eb-9dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentRM

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал одобрение в Молдавии законов, сокращающих полномочия президента. Он заявил, что Москва не вмешивается в происходящее в республике.

Всё, что происходит там в рамках этой политической борьбы, — это внутреннее дело Молдавии. Мы никаким образом не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в эти процессы, — цитирует пресс-секретаря президента РФ «Интерфакс».

Он также отметил, что действующий президент Молдавии Игорь Додон потерпел поражение на выборах, но политическую борьбу не прекращает.

Ранее стало известно, что молдавский парламент одобрил закон о выведении Службы информации и безопасности из подчинения главы государства. Избранный президент республики Майя Санду назвала это узурпацией власти со стороны Додона.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кишинёве прошла акция сторонников Санду, выступавших против сокращения полномочий президента страны. К ней присоединились оппозиционные парламентарии. Протестующие требовали отправить в отставку правительство и провести досрочные выборы в законодательный орган республики.