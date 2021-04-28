Песков: Россия не потерпит поведение Чехии, Болгарии и Прибалтики

https://static.news.ru/photo/80c98426-a8cf-11eb-bc71-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не потерпит отношение, демонстрируемое Чехией, Болгарией и странами Балтии. Однако Москва хочет быть со всеми государствами в добрых отношениях. Его слова приводит «Интерфакс».

То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие — мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим, — сказал Песков.

Он уточнил, что Россия уже ввела ответные меры на соответствующие действия. Представитель Кремля также добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что главным для нашей страны является сохранение добрых отношений с другими государствами.

При этом Песков отметил, что «этот первый и основной посыл президента Путина почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах».

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Прага обратилась к своим союзникам по НАТО и ЕС с просьбой о солидарности в рамках конфликта с РФ. К настоящему моменту о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва и Словакия. Москва приняла зеркальные меры.

Ранее главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю было направлено письмо от депутата Европарламента от Эстонии Рихо Терраса. В послании содержится предложение выслать аккредитованных при ЕС российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.