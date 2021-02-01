Песков: РФ не готова прислушиваться к США по вопросу незаконных акций

https://static.news.ru/photo/e10c6c1e-6472-11eb-9e68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не готова воспринимать заявления представителей США по незаконным акциям, которые проходят в России, и прислушиваться к ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, как власти могут оценить риторику США, учитывая протестные акции в Капитолии.

Что касается заявлений американских представителей в отношении нашей страны и в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то ещё раз повторяю: мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счёт. И не будем этого делать, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он напомнил, что в большинстве европейских стран были запрещены какие-либо акции, поэтому для силовиков в Европе прошедшее воскресенье, 31 января, было неспокойным.

Им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан, — отметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс высказалась по поводу несогласованных акций в поддержку блогера Алексея Навального. Она призвала российские власти соблюдать международные обязательства и уважать свободу прессы в стране.

Как писал NEWS.ru, Песков заявил, что работе представителей СМИ на несогласованных акциях протеста никто не мешал, журналисты «нормально работали».

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. Всего был задержан 5021 человек, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.