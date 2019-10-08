https://static.news.ru/photo/09b16f28-e9b0-11e9-a7c9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что мероприятие должно быть подготовлено, чтобы достичь результатов.

Таким образом Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет повод не проводить встречу. Представитель Кремля подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ситуация в Донбассе может развиваться только по трём сценариям. Такое мнение выразил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Дипломат уверен, что в первом случае будут реализованы Минские соглашения, которые являются «несправедливым процессом».