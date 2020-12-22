Песков решил «злоупотребить» и заявил о мании величия у Навального

https://static.news.ru/photo/9bfdf8ac-443f-11eb-aa67-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заявления оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в Германии, указывают на наличие у него признаков мании преследования и мании величия. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он отметил, что однозначно говорить об «отравлении» оппозиционера пока никто не может. По его словам, у Москвы точной информации по этому поводу нет.

Песков, рассуждая уже не об отравлении, а о личности Навального, заметил, что готов немного «злоупотребить» и высказать личную точку зрения. Обычно, подчеркнул представитель Кремля, он так не делает, ведь не имеет на это права. Однако, говоря о «берлинском пациенте», пресс-секретарь президента не сдержался и отметил, что у «больного» наблюдаются признаки мании преследования и не только.

Можно также чётко установить определённые проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду — такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому, — цитирует Пескова телеканал RT.

Ранее оппозиционер рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию. Позднее Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к возможному отравлению политика. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

Как передавал NEWS.ru, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России прокомментировали видеоролик, опубликованный блогером Алексеем Навальным, на котором он разговаривает с человеком, представившимся сотрудником российской спецслужбы. Сотрудники ЦОС подчеркнули, что материалы являются подделкой.