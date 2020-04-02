Песков: решений о закрытии межрегиональных границ не было и нет

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В настоящий момент неизвестно, будет ли в России продлена нерабочая неделя. Стоит дождаться того, что скажет в своём обращении к гражданам 2 апреля президент страны Владимир Путин.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов по поводу того, собираются ли власти сделать следующую неделю тоже нерабочей. Песков заявил, что к...