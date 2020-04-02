Песков: решений о закрытии межрегиональных границ не было и нет

https://static.news.ru/photo/f5ab7ab6-74cc-11ea-aa56-fa163e074e61_660.jpgФото: Christian Thiele/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральный центр не принимал решений о перекрытии границ между российскими регионами в связи с пандемией коронавируса.
Никаких решений из центра, из штаба на этот счёт не было и нет, — цитирует «Интерфакс» ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение закрыть границы республики для противодействия коронавирусу. Въезд и выезд наземным и воздушным транспортом будет полностью остановлен с 5 апреля. Будут допускаться только продовольственные и медицинские перевозки. Глава Чечни подчеркнул, что для перемещения по долгу службы будут выдаваться пропуска от оперативного штаба. В том случае, если кого-либо экстренно потребуется вывезти из республики, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, отметил Кадыров.