Президент РФ Владимир Путин предложил помощь итальянским властям в борьбе с распространением коронавируса, потому что ситуация в этой стране очень тяжёлая.
Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, победить COVID-19 в целом возможно только общими усилиями всех стран,
Сейчас в Италии коронавирус подтверждён более чем у 42 тысяч жителей. В пятницу заражённых стало больше на 4,6 тысячи человек, в четверг — почти на 4,5 тысячи.
На помощь итальянской стороне придёт Россия. В субботу Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.
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