https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин предложил помощь итальянским властям в борьбе с распространением коронавируса, потому что ситуация в этой стране очень тяжёлая.

Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, победить COVID-19 в целом возможно только общими усилиями всех стран, передаёт ТАСС.

Сейчас в Италии коронавирус подтверждён более чем у 42 тысяч жителей. В пятницу заражённых стало больше на 4,6 тысячи человек, в четверг — почти на 4,5 тысячи.

На помощь итальянской стороне придёт Россия. В субботу Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.