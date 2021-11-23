Песков: решение о наказании антипрививочников - не вопрос Кремля
Ксения Голуб
Ксения Голуб
13:07, 24 ноября 2021
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Протестующие против вакцинации от коронавирусной инфекции люди подвергают опасности жизни окружающих, но решение об их наказании должен принимать не Кремль, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, нужно ли наказывать уголовным или административным наказанием врачей-антиваксеров, пишут РИА Новости.
То, что это очень плохо, когда врачи отговаривают пациентов от вакцины, когда жизни этих людей находятся в опасности. Это действительно плохо. А нужно ли и как нужно за это наказывать, это не нам решать, это не наша прерогатива, — сказал Песков.