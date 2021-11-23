Песков: решение о наказании антипрививочников - не вопрос Кремля

Немецкая партия «Зелёные» выступила против санкций США по «Северному потоку — 2», так как не хотела «сбить» переговорный процесс с правящей партией социал-демократов, пояснил политолог Сергей Марков. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что позиция Германии по российскому газопроводу в целом ужесточилась.

До избирательной кампании партия выступала против «Северного потока — 2», но после выборов на протяжении нескольких недель сохраняла молчание по этому вопросу. Дело в том, что сейчас она участвует в...