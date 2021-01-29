Песков: речь Путина на ВЭФ — попытка докричаться до здравого смысла

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Речь президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе не призывала к конфронтации и не содержала предостережения, это была попытка докричаться до здравого смысла политиков, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1» напомнил о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. Запад расценил ту речь как декларацию агрессивных намерений. Песков подчеркнул, что подобного посыла в свои слова Путин не вкладывал ни тогда, ни в 2021 году.

Пресс-секретарь отметил, что президент очень чётко сформулировал весь объём проблем, с которыми сталкивается современный мир.

Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер, — заметил Песков.

Представителя Кремля также спросили, ожидает ли Москва реакции от зарубежных партнёров на выступление Путина. Песков ответил библейской цитатой.

Имеющий уши да услышит, — сказал пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сравнил текущую международную обстановку с той, что наблюдалась в 1930-х годах. Он отметил, что, как и тогда, сейчас существует опасность «столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии», который повлечёт за собой борьбу «всех против всех».

Российский лидер добавил, что неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись Второй мировой войной. Про его словам, в настоящее время подобный горячий глобальный конфликт может привести к гибели цивилизации.