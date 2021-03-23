Отношениям РФ и ЕС пожелали пробить «глухую стену непонимания»

https://static.news.ru/photo/0bc7f328-8bc0-11eb-9c1e-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Развитие отношений между Россией и Евросоюзом отвечает общим интересам, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле убеждены — осознание необходимости сотрудничества РФ и ЕС «пробьётся через глухую стену непонимания» в Брюсселе.

Мы глубоко убеждены, что, несмотря ни на что, развитие отношений между Россией и странами-членами ЕС на двусторонней основе, и между Россией и Брюсселем как ЕС — это отвечает интересам как россиян, так и европейцев. Принимая во внимание, что россияне, по сути, те же европейцы, неотъемлемая часть Европы. Поэтому мы убеждены, что, действительно, это отвечает нашим общим интересам, и мы рассчитываем, что рано или поздно, такая политическая воля все-таки пробьётся через глухую стену непонимания, которую сейчас мы наблюдаем в Брюсселе, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что ранее между РФ и ЕС были «очень богатые отношения», изобиловавшие различными «дорожными картами» сотрудничества, однако они были разорваны по инициативе Брюсселя. Чиновник добавил, что сейчас ЕС, к сожалению, не является для РФ близким партнёром.

Кроме того, власти РФ рассчитывают на то, что как можно больше россиян решат пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. По мнению Пескова, убедить граждан могут растущие темпы производства таких препаратов. Одним из главных стимулов, на взгляд представителя Кремля, должна стать прививка главы государства Владимира Путина.

Накануне Путин заявил о намерении во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавирусной инфекции. Как уточнил Песков, вакцинация российского лидера не будет публичной. Пока остаётся неизвестным, какой именно препарат намерен использовать президент. Но в любом случае, как пояснил Песков, это будет одна из трёх российских вакцин. На данный момент в РФ разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин пока не принял решения по формату своего участия в выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне ряд Telegram-каналов сообщили, что лидер фракции «Единой России» в парламенте Сергей Неверов якобы предложил Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Уточнялось, что президент не будет этого делать. Журналисты попросили Пескова оценить возможность участия президента в голосовании как главы партийного списка.