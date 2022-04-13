Песков: разговора с Макроном в графике Путина пока нет

На данный момент телефонные переговоры Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в графике пока не стоят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пока нет в графике, - сказал Песков.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни собирается вновь провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. С начала спецоперации РФ лидеры Франции и России созванивались уже девять раз.

Ранее Макрон в эфире телеканала BFM заявил, что готов ещё раз отправиться в Киев, если его поездка в украинскую столицу поспособствует урегулированию конфликта. Он отметил, что хотел бы, чтобы его визит помог наладить диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.