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Политика

Песков: разговора с Макроном в графике Путина пока нет

Песков заявил, что разговор Путина с Макроном пока не планируется
16:15, 13 апреля 2022
Песков: разговора с Макроном в графике Путина пока нет Президент Российской Федерации Владимир Путин Фото: Sergey Guneev/Kremlin Pool/Global Look Press
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На данный момент телефонные переговоры Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в графике пока не стоят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пока нет в графике, - сказал Песков.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни собирается вновь провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. С начала спецоперации РФ лидеры Франции и России созванивались уже девять раз. 

Ранее Макрон в эфире телеканала BFM заявил, что готов ещё раз отправиться в Киев, если его поездка в украинскую столицу поспособствует урегулированию конфликта. Он отметил, что хотел бы, чтобы его визит помог наладить диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

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