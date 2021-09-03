Песков рассказал, станет ли Крым предметом обсуждения Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о принадлежности Крыма не станет и не может быть предметом обсуждения лидеров РФ и Украины. Именно поэтому в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского «воз и ныне там». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в существующем виде тема Крыма не может являться предметом обсуждений двух президентов. Именно из-за позиции Киева встреча глав государств так и не произошла. Кроме того, Песков уточнил, что силы Украины, которые готовы налаживать контакты с Россией, находятся под домашним арестом.

Что называется, воз и ныне там, — заключил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений.