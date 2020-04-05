Песков рассказал, сколько ещё продлится работа Путина на удалёнке

https://static.news.ru/photo/f4c480f2-772e-11ea-aa56-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что удалённый режим работы российского лидера продлится ещё как минимум неделю.

При этом он отметил, что дистанционный режим работы главы государства не связан с обнаружением коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым Путин ранее лично встречался во время своего визита в медучреждение.

Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше, — заявил Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, президент и его окружение регулярно проходят тесты на коронавирус, для того, чтобы свести к минимуму риски заражения.

Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство - это именно сократить физическое общение, что президент и сделал, — сказал пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, заразившийся коронавирусной инфекцией, чувствует себя приемлемо.