Песков рассказал, сильно ли задело Путина высказывание Байдена

https://static.news.ru/photo/fdafac36-9123-11eb-99aa-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, сильно ли Владимира Путина задели слова его американского коллеги Джо Байдена про «убийцу». По словам представителя Кремля, в Москве это высказывание воспринимается в первую очередь как оскорбление главы государства, а не лично национального лидера.

17 марта во время интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Глава Белого дома также пообещал, что российский лидер непременно «ответит» за вмешательство в американские выборы.

Как отметил Песков, Кремль воспринял слова Байдена как оскорбление президента РФ, а не лично Путина. В этом вопросе личное восприятие вторично, подчеркнул он.

Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает, — цитирует пресс-секретаря президента издание «АиФ».

Песков добавил, что суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которую Белый дом оставил без ответа. Со стороны России, как сказал представитель Кремля, в настоящий момент главное — это не дать российско-американским отношениям скатываться по наклонной.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший член Сената США и помощница президента США Джо Байдена Тара Рид похвалила российского лидера Владимира Путина за его спокойную реакцию на резкие выпады американского коллеги. Она назвала реакцию главы РФ спокойной и взвешенной, отметив, что «льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно».