Песков рассказал, почему СМИ США пришли на брифинг к Путину

https://static.news.ru/photo/315304be-d1ae-11eb-8127-96000091f725_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему журналисты зарубежных СМИ, в том числе американских, пришли на брифинг главы России Владимира Путина после саммита в Женеве. По словам представителя Кремля, представители зарубежной прессы были заинтересованы в том, что скажет российский лидер, пишет ТАСС.
Но мы, как всегда, люди сердобольные. Позвали ещё и иностранцев, в том числе американцев, которым очень интересно послушать Путина, — заявил Песков.
Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны договорились вести переговоры по стратегической стабильности. После мероприятия официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла скорее со знаком плюс. Путин подчеркнул, что образ американского лидера, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, глава Белого дома полностью находится в материале и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.