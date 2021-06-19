Песков рассказал, почему СМИ США пришли на брифинг к Путину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Посол РФ в США Анатолий Антонов вылетит в Вашингтон 20 июня. На следующий день он уже появится на рабочем месте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте, — отметил собеседник агентства. О скором возвращении Антонова в США 17 июня рассказала...