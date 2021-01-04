Песков рассказал об отношении Путина к Западу

https://static.news.ru/photo/fbeeb79e-4f3c-11eb-8497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин хорошо относится к Западу, несмотря на попытки западных политиков воспринимать Россию как колонию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он и по-прежнему очень хорошо относится к Западу, — пояснил представитель Кремля в интервью Владимиру Соловьёву, которое опубликовано на YouTube.

Песков подчеркнул, что «было бы глупо плохо относиться к Западу».

Запад — это технологии, и мы по многим параметрам отстаём от них. Запад — это богатейшая культура, и нам есть где делиться этой культурой, — заметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что Россия тоже имеет высочайший уровень культуры. Песков отметил, что Запад является корнями для Европы, если не говорить о США. Это нельзя не любить, но колониальные проявления стран Запада нужно ненавидеть, отметил представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, Москва воспринимает персональные западные санкции как «знак качества». Песков подчеркнул, что готов к тому, что санкции в любой момент могут распространить и на него.