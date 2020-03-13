https://static.news.ru/photo/29227f52-6514-11ea-969f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин не согласен с формированием собственного культа личности. Политику это не нравится, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он (Владимир Путин. — NEWS.ru) давно чётко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности Владимира Путина. Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Песков также ответил на вопрос, сдавал ли Путин тест на COVID-19. По его словам, данные о здоровье лидера не для широкой публики, но кремлёвские медики делают всё, чтобы оградить руководителя государства от болезней.

Пресс-секретарь лидера добавил, что распространение инфекции не повлияет на график президента и призвал коллег-журналистов следить за своим здоровьем и отказаться от участия в мероприятиях при любом недомогании, похожем на симптомы COVID-19.

О вспышке инфекции власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.

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