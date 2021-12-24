Песков рассказал об организации переговоров с США по гарантиям безопасности

Точных дат переговоров с США по гарантиям безопасности пока нет, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российскую сторону на переговорах будет представлять заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Его слова передаёт Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Песков подчеркнул, что Москва ещё не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.

Пока фидбэка нет, пока об этом рано говорить, — отметил представитель Кремля.

Песков ранее напомнил, что Путин уже говорил о готовности России начать переговоры как можно скорее.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в начале 2022 года. Он подчеркнул, что между странами имеется согласие задействовать три трека переговоров по данному вопросу.

Ранее Сергей Рябков отметил, что у США не получится диктовать свои предварительные условия для запуска переговоров по гарантиям безопасности. Он напомнил, что Москва предложила Вашингтону конкретные сроки начала диалога по этому вопросу и ждёт ответа от американской стороны.