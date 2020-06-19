Песков рассказал об опасности действий НАТО

https://static.news.ru/photo/a087c288-aaaa-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России опасно продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам страны. По его словам, Кремлю это неприятно.

Кроме того, Москва считает такие действия Североатлантического альянса нежелательными.

Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны, — отметил он в эфире Первого канала.

Также Песков заявил, что Польша не опасна для РФ сама по себе. Однако она сможет стать угрозой, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры других стран или НАТО.

Ранее, как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о планах США сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.

По её словам, европейские страны в нынешних реалиях способны самостоятельно обеспечить свою безопасность без покровительства американцев. Тем более что Вашингтон за своё присутствие требует пополнять бюджет НАТО. Однако США могут передислоцировать войска в Польшу. А это уже вызывает беспокойство. Кроме того, американцы не всегда выполняют свои обещания. Например, они уже много лет говорят о том, что покинут Сирию, но этого до сих пор не произошло.