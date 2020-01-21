Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и британского премьер-министра Бориса Джонсона в Берлине 19 января имела примирительный настрой.
Он добавил, что сообщения британской стороны по итогам переговоров не отразили атмосферу встречи.
В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя, — поделился пресс-секретарь.
По его словам, суть контакта разительно отличается от «сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре», передаёт «
Это можно констатировать, — подытожил Песков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном будет возможна только после того, как власти РФ откажутся от «дестабилизирующих действий». Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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